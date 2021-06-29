Beklenen Çavuşoğlu gelmedi

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Toprak Ürünleri Kurumu’nun arpa fiyatlarına yaptığı artışa tepki gösterdi.

Birlik yönetim kurulu dün sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na geldi. Bakanlıkta basın açıklaması yapan birlik, daha sonra toplantı salonuna geçerek, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu bekledi. Bakanın Meclis toplantısında olduğu oradan da Bakanlar Kurulu toplantısına geçeceği bilgisi verilse de Hayvancılar Birliği yönetimi kurulu üyeleri bakanı beklemeye devam etti. Çavuşoğlu ile görüşemeyen birlik, bugün yeniden Bakanlığa gidecek.

Siz bize düşman mısınız?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri araçlı eylemi sonlandırırken, Bakan Çavuşoğlu’nun üretici ile yaptığı protokolü yerine getirmek için 30 Haziran tarihine kadar süre istediğini hatırlattı. Naimoğulları, süreç devam ederken arpa fiyatlarına artış yaparak protokole uymadığını savundu. Naimoğulları, 26 Haziran Cumartesi günü heyeti ile birlikte Tarım Bakanlığı’na çağrıldıklarını ve gerçekleşen toplantıda süt ve arpa fiyatları konusunda çözüme ulaşılması için görüştüklerini kaydetti. Naimoğulları, toplantının ertesi günü arpa fiyatlarına artış yapılmasına “Arpa fiyatına yüzde 32 zam yapılması bize karşı bir terbiyesizliktir” ifadeleri ile tepki gösterdi. Yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yapılmasına gerekçe olarak bazı üreticilerin stokçuluk yapmasının bahane olarak gösterildiğini ifade eden Naimoğulları, “Siz bize düşman mısınız? Hayvancı üç gün daha ucuza arpa almasın diye zam yapıyorsunuz” dedi. Yeni arpa fiyatları ile hayvancının hayvanını besleyemeyecek duruma geleceğinin altını çizen Naimoğulları, arpanın fiyatının artmasının ardında süt ürünlerinin de fiyatının artacağını belirtti.

Üretici düşmanı…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “üretici düşmanı” olarak nitelendiren Naimoğulları, sorunun çözümü için gün boyu Bakanlıkta olacaklarını ve gün sonuna kadar çözüm üretilmemesi halinde yeniden eylem yapmayı değerlendireceklerini kaydetti. 30 Haziran’a kadar sorunlarının çözüleceği konusunda Bakanlıkla anlaşarak 4 Haziran tarihinde araçlı eylemlerini sonlandırdıklarını hatırlatan Naimoğulları, o gün masaya 8 maddelik açılım koyduklarını ancak bu maddelerden sadece geriye dönük ödemelerin yapılması ile ilgili olan maddenin yerine getirildiğini aktardı. Diğer maddelerin ise sadece görüşüldüğünü belirten Naimoğulları, “30 Haziran’da açıklayacakları paketin bizim taleplerimizi karşılamayacağını biliyoruz” dedi.