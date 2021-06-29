Meclis 3 ay tatile girmeye hazırlanıyor

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü toplantısında nisap sorunu yaşandığı için, milletvekillerinin 3 ay tatile girmesiyle ilgili karar bugüne kaldı. Pandeminin etkisiyle ülke ekonomisinin çöktüğü bir dönemde Meclis’in tatile girecek olması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Diyalog (tv2020) Gündem Özel Programına mesaj gönderen vatandaşlar, Meclis’in bu kadar uzun bir süre kapanmasına karşı olduklarını belirttiler. Canlı yayına bağlanan HP Genel Başkanı Kudret Özersay da iktidar partilerine çağrıda bulunarak “Meclisi çalıştırmak isterlerse biz varız” dedi.

Vatandaş tepkili

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatiline girmeden önce dün son toplantısını yapmak için toplandı.

Ancak Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 74 milyon 30 bin TL’lik bütçesi görüşülürken nisap düştü, toplantı bugüne ertelendi.

Pandeminin etkisiyle ülke ekonomisinin çöktüğü bir dönemde Meclis’in tatile girecek olması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Reşat Akar’ın sunduğu tv2020 Gündem Özel Programına mesaj gönderen vatandaşlar, Meclis’in bu kadar uzun bir süre kapanmasına karşı olduklarını belirtti. Vatandaşlar, nisap sorunu yaşanmasını da eleştirerek, halk için çalışmaları beklenen siyasilerin üzerine düşen görevi yapmadığını dile getirdi.

Özersay: Yaz aylarında çalışmaya hazırız

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da iktidar partilerine çağrıda bulunarak “Meclisi çalıştırmak isterlerse biz varız” dedi.

Özersay, Halkın Partisi'nin yaz aylarında tatil yapmadan Meclis çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Özersay, çalışmak istediklerine dair kararı hükümet yetkilileriyle de paylaştıklarını belirtti. Özersay, “Kuşkusuz hükümetin de üzerine düşeni yapması ve en azından güvenoyunda kendisine destek veren vekilleri yaz aylarında bizimle birlikte Meclis’e getirebilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Özersay şunları söyledi:

Mecliste dün komitelerin yaz aylarında da çalışmasına yönelik karar alındı. Tasarılar görüşülecek ancak yasal hale gelmesi için meclisin toplanması gerekiyor. Ben Başbakan Ersan Saner ve UBP’den Özdemir Berova’ya eğer yasaları görüşeceklerse ve meclis toplanacaksa çalışmaya hazır olduğumuzu söyledim.

İster temmuz ister ağustos ister eylül ayı olsun, hazır olan tasarılar için HP olarak meclis toplantılarına girmeye hazırız. Yaz tatili yapma lüksü olan bir ülke değiliz.

Önemli olan meclisin sadece toplanması değil, hükümetin tasarının geçmesi için kendi vekillerini bir araya toplaması gerekir. Önce hükümetin nisap sağlaması gerekiyor. Ancak meclis her toplanamadığında bazı partilerin milletvekilleri Ersan Saner’le pazarlığa oturuyorlar.

Bazı siyasi partilerin vekilleri meclise gelmiyorlar. İki veya üç saat sonra geliyorlar. Biz HP olarak meclisin tüm toplantılarına istisnasız katıldık.

Seçimle ilgili kararı geçirmek istemedi

HP lider Özersay, hükümetin hukuk komitesinden seçimle ilgili kararı geçirmek istemediğini de savundu. Özersay, şunları söyledi:

Hükümet çoğunluğu olmayan komitelerden yasa geçirebiliyor. Karar alabilmek için illaki çoğunluğa gerek yoktur. Uzlaşıya gerek vardır.

Hükümeti yanlış tasarı getirdiğinde sıkıştırıyoruz ve kendi eliyle meclisten geri çekiyor. Meclis kürsüsünden baskı yaparak, geri adım atmalarını sağlıyoruz. Ama hükümetin getirdiği her şey mi kötü? Hayır mesela muhaceret affı konusunda uzlaştık. Hükümet geniş kapsamlı bir af getirmişti, biz bazı noktalarına itiraz ettik. Kapsamı daraltıldı, hükümette makul yaklaştı ve af komiteden geçti.



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Oğuz eleştirilere cevap verdi

Muhalefet milletvekilleri dünkü meclis birleşimde Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a “Türkiye’den neden dolar borçlanıyorsunuz?” eleştirisinde bulundu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, 500 milyon dolarlık krediye ilişkin yaptığı açıklamada 500 milyon dolarlık 5’inci dilimin geçen gün imzalanan anlaşma olduğunu kaydetti. 500 milyon dolar dolduğu zaman yeni bir anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmaların 1996’dan bu yana imzalandığını, 4 Mart 2009’dan bu yana ise dilimler halinde imzalandığını aktardı. Oğuz, bugün 340 milyon bir kredi açılımı olacağını, bunun 150’sinin kredi ve bütçe için kullanılacağını vurguladı.