Nisap krizi

Mecliste dün yaşanan nisap sorunu muhalefetin tepkisine neden oldu.

Mecliste konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin son 6 aydır nisap sorunu yaşadığını ifade etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de hükümetin nisap sorunu yaşadığına işaret etti, “Bu iş böyle gitmez” dedi.

Erhürman, “Muhalefetin “gelin bir seçim gününde anlaşalım” demesine rağmen, Anayasa’ya aykırı şekilde komite kurulduğunu söyledi. Erhürman, o komite kararının da Meclis gündemine getirilmediğini belirtti ve “Bunda da mı anlaşamadınız?” diye sordu. Erhürman, yasanın Haziran içinde seçim yapılacak dendiğini ancak yapılanlar sonucunda “Meclis’te 27 oya sahip herkesin dilediği tarihte seçim yapar, dilediği tarihte seçim yapmaz” noktasına gelindiğini kaydetti. Erhürman, “Böyle bir şey görülmedi... Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu. Hayat pahalılığı konusundaki sürecin de nisap sorunu ve iç pazarlıklara takıldığını söyleyen Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına işaret ederek, “Şimdi ne yapacaksınız?.. Yönetim ciddiyetini bu kadar sarsan hiçbir hükümet görülmedi” şeklinde devam etti. Hükümetin, bazı alanlarda istikrarlı olduğunu belirten Erhürman “Hükümet, 6 aydır nisap sorunu yaşanmasında, hukuka aykırı kararlar alınmasında, hükümet içinde çekişmeler konusunda istikrarlı” dedi. Gelinen noktanın siyasete güvenin en çok ortadan kalktığı dönem olduğunu belirten Erhürman, “Devlette taş üstüne taş bırakmadınız” eleştirisinde bulundu.

Özyiğit: Koltuklarda kalmaya devam ediyorlar

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de hükümetin nisap sorunu yaşadığına işaret etti.

“Bu iş böyle gitmez” diyen Özyiğit, “Kararları başkalarının açıklamasına rağmen koltuklarda kalmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.

Özyiğit, ekonomik göstergelerin hiç iyi durumda olmadığını kaydetti.

İmzalanan mali işbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmelerini kaldırma gibi vaatler verilmesine rağmen kaynak gelmediğini dile getiren Özyiğit, ülkenin gelecek 10 yılını taahhüt altına alarak 500 milyon dolarlık bir borçlanmanın Meclis’ten yetki alınmadan, bir bürokrata imzalatılarak alındığını söyledi. Özyiğit “Bunu ne zaman açıklayacaktınız” diye sordu.