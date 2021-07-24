"Maraş kararını geri alınız"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılacağının belirtilmesinin ardından "Türk ve Kıbrıslı Türk liderleri kınadığını" açıkladı.

BMGK'de "Kıbrıs’ta durum" konulu yapılan kısa toplantı sonrası yayımlanan başkanlık açıklamasında, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz'da çitle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BMGK’nin önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin üzüntü duyduğu belirtilerek, kararın bir an önce geri alınması ve bölgede gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Söz konusu başkanlık açıklaması, İngiltere tarafından hazırlanıp BMGK’ye sunulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021, 10:10