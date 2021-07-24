banner493

"Maraş kararını geri alınız"

Güvenlik Konseyi; Türkiye ve KKTC yetkililerine çağrı yaptı

"Maraş kararını geri alınız"
banner432

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılacağının belirtilmesinin ardından "Türk ve Kıbrıslı Türk liderleri kınadığını" açıkladı.
BMGK'de "Kıbrıs’ta durum" konulu yapılan kısa toplantı sonrası yayımlanan başkanlık açıklamasında, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz'da çitle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınıyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, BMGK’nin önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin üzüntü duyduğu belirtilerek, kararın bir an önce geri alınması ve bölgede gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.
Söz konusu başkanlık açıklaması, İngiltere tarafından hazırlanıp BMGK’ye sunulmuştu. 

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021, 10:10
banner512
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 12 saat Önce

Ananda öyle diyordu sonra o...... oldu sen önce gidip israile sisiye esede arap baharı diye islam ülkelerinin isid pkk pyd destegiyle ortadoğu ve afganistanın sahel ülkelerinin ambargolarla venezüella küba darbelerle kolombiya bolivyanin a.....'na koyan uyuşturucu baronlarıyla kıç kıca abd fransa vs ülkelere ağzını ac yAllah

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 3 saat Önce

Dün BMGK kararı olarak açıklanan ve 5 Daimi Üyesi nin onayı ile alınan Maraş’ın BM ye devri Kararını Gaztelerimiz niye yazmaktan çekiniyor acaba !

banner502

banner456

banner459

banner465

banner460