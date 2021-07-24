Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılacağının belirtilmesinin ardından "Türk ve Kıbrıslı Türk liderleri kınadığını" açıkladı.
BMGK'de "Kıbrıs’ta durum" konulu yapılan kısa toplantı sonrası yayımlanan başkanlık açıklamasında, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz'da çitle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınıyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, BMGK’nin önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin üzüntü duyduğu belirtilerek, kararın bir an önce geri alınması ve bölgede gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.
Söz konusu başkanlık açıklaması, İngiltere tarafından hazırlanıp BMGK’ye sunulmuştu.
"Maraş kararını geri alınız"
Güvenlik Konseyi; Türkiye ve KKTC yetkililerine çağrı yaptı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılacağının belirtilmesinin ardından "Türk ve Kıbrıslı Türk liderleri kınadığını" açıkladı.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 3 saat Önce
Dün BMGK kararı olarak açıklanan ve 5 Daimi Üyesi nin onayı ile alınan Maraş’ın BM ye devri Kararını Gaztelerimiz niye yazmaktan çekiniyor acaba !
Ananda öyle diyordu sonra o...... oldu sen önce gidip israile sisiye esede arap baharı diye islam ülkelerinin isid pkk pyd destegiyle ortadoğu ve afganistanın sahel ülkelerinin ambargolarla venezüella küba darbelerle kolombiya bolivyanin a.....'na koyan uyuşturucu baronlarıyla kıç kıca abd fransa vs ülkelere ağzını ac yAllah