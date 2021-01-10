Mayıs’ta tam açılım

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannu, stratejilerinin sağlık sisteminin rahatlatılması ve aşılamayla birlikte Coronavirüs’e karşı korunmanın sağlanması olduğunu belirterek, önümüzdeki Mayıs ayına kadar kısıtlayıcı önlemleri kaldırma amacında olduklarını söyledi.

Hazırlanan aşı programı hakkında bilgi veren Rum bakan, nüfusun yüzde 20’sinin öncelik sırasına göre aşılandığı zaman, hastaneye yatışların yüzde 80 oranında azaldığından söz eden bir istatistik bulunduğuna dikkat çekti.

Yuannu, 150 bin kişiyi nisan ortasına kadar aşıladıkları zaman, hastaneye yatışları etkin bir şekilde azaltacak pozisyonda olacaklarını vurguladı.

Aşılama programında önceliği huzurevlerine verdiklerini dile getiren Yoannu, şu ana kadar 4 bin 500 kişiyi aşıladıklarını söyledi. Yuannu haftalık olarak 6 bin 800 aşı aldıklarını kaydetti.

Üç hafta okul yok

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannu, salgının önüne geçilmesi için alınan kısıtlayıcı önlemlerin süreceğini, bu çerçevede okulların 3 hafta süreyle kapalı kalacağını belirtti.

Rum kesiminde kreşler, okul öncesi kurumları aynı zamanda özel eğitim kurumlarının açık olacağını belirten Yuannu, eğitimin uzaktan olacak olması sebebiyle, Rum kesiminde Lise 1 ve 2’inci sınıf öğrencilerin sınavlarının erteleneceğini ifade etti..

Kamuda ve yerel yönetimlerde acil durumların ele alınması aynı zamanda acil durumlarda vatandaşlara hizmet edilmesi için minimum personel çalışacağını da kaydeden gazete, geriye kalan personelin ise evden çalışacaklarını kaydetti.