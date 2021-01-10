‘Şikayetin kimseye faydası yok’

Halkın Partisi Milletvekili, Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers BRT ekranlarında Covid-19 süreci ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

2018’de hayata geçen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın, o dönem kendisinin başkanı olduğu Meclis komitesinde hazırlandığını hatırlatan Rogers, yasa ile ilgili yanlış açıklamalar yapıldığını ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın yüz yıldır ilk kez yaşanan Covid-19 gibi küresel salgınları öngörerek hazırlanmadığını, dolayısıyla ülkenin bütünü yönetmeyi içermediğini belirten Rogers, ekonomi yönetimi açısından, yasaya ve yasa gereği kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na gereksiz suçlamalar yapıldığını kaydetti.

Evlere kapanmakla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Rogers, konuya temkinli yaklaşmak gerektiğini ifade etti.

Rogers, “Yeni normale geçerken, sadece devlete değil, bireylere de önemli görevler düşüyor. Devlet gerekli önlemlerini alacaktır elbette ama bireyler de maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymayı sürdürmelidir. Hayatımıza eskisi gibi devam edip, sonra da virüsten, bulaşmadan çok şikayet etmenin faydası yok” şeklinde konuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda gerekli ceza mekanizmalarının da bulunduğuna işaret eden Rogers, işyerleri ve bireylerin denetimi konusunda, sadece Sağlık Bakanlığına değil, belediyelere de yetki verildiğini hatırlattı.

Kapanma ne zaman olmalı sorusuna da Rogers, “Sağlık sistemi vaka artışıyla baş edemez duruma geldiği noktada kapanma söz konusu olabilir” yanıtını verdi.

“Aşı olmalıyız”

Bir Genetik Uzmanı olarak “aşı” ile ilgili görüşünün sorulması üzerine Jale Refik Rogers, “Aşı olmamız gerekiyor. Bir sürü aşı çalışması var. Hızlı ilerledi. Olumlu sonuçlar veren de var. Farklı yöntemler kullanılarak geliştirilen aşılar var. Pfizer’in RNA aşıları var, inaktif virüs enjekte edilenler var Çin Aşısı gibi. Oxford’un var. Hepsinin yaptığı şey, Covid’in vücuda girmesini sağlayan proteini vücuda vererek, bağışıklık sisteminin bu proteini tanımasını sağlamak. Bu açıdan planlama önemli. AB’den gelecek aşılarla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığı ciddiyetle üstüne gitmeli. Aşılanma normal yaşama dönmenin kilididir. Önümüzdeki aşı ile ilgili tüm imkanları iyi değerlendirmeliyiz ve fırsata çevirmeliyiz. Mutlaka aşı olmalıyız” diye konuştu.