Duyun bu sesi

Ömer KADİROĞLU

Kapasitesinin iki katı mahkum barındıran Merkezi Cezaevinde önceki gün başlatılan açlık grevi devam ediyor. Toplam 300 kapasiteli cezaevinde şu an itibarıyla 600 civarında mahkum ve tutuklu barınıyor. Açlık grevi başlatan mahkûmların yakınları cezaevi önünde eylem yapacaklarını duyurunca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Cezaevi koşullarının iyileştirilmesini ve pandemi dönemi dünyada ve güneyde uygulamaya konulan koşulların ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan şartlı tahliye ile iyileştirmelerin burada da uygulanmasını isteyen 200 mahkum açlık grevine dün de devam etti.

600 tutuklunun 200’ü açlık grevi yaptı

Uygulamada olan ve 2 Aralık 2005 yılına kadar yürürlükte olan üçte bir yasasının yürürlüğe konmasını ve altıda bir bağışlama uygulamasından vazgeçilmesini isteyen 600 tutuklunun 200’ü önceki gün öğle saatlerinde başlattıkları açlık grevini dün de sürdürdü. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Merkezi Cezaevinde açlık grevi yapan mahkumların herhangi bir taşkınlık yaratmadı, cezaevi içerisinde de gerekli tüm güvenlik tedbirleri alındı.

Aileler uzun süre bekledi

Öte yandan eylem yapılacağı için Merkezi Cezaevi içerisinde de dışarısında da geniş güvenlik önlemleri alınırken eylemden bağımsız olarak tutuklu olan yakınlarına ihtiyaçlarını getiren vatandaşlar uzun süre cezaevi önünde bekledi. Cezaevi yönetiminin kararı ile teker teker içeriye alınan mahkûm yakınları getirdikleri kıyafet ve paraları teslim ederek görüş yapmadan ayrıldı.

“Gerekli görüşmeler yapıldı”

Merkezi Cezaevi amiri Mustafa Sadeli cezaevi önünde bekleyen mahkûm yakınlarına ve basına kısa bir açıklamada bulundu. Sadeli eski yasanın yeniden yürürlüğe girmesini ve altıda bir yerine üçte bir bağışlamanın uygulanmasını isteyen 200 mahkûmun açlık grevi yaptığını açıkladı. Pandemi nedeniyle bunun henüz zamanı olmadığını mahkûmlara ifade ettiklerini söyleyen Sadeli, mahkûmların sağduyulu davranmalarını istediklerini söyledi. Sadeli, 600 tutuklunun 200’ünün açlık grevi yaptığı Merkezi Cezaevinde herhangi bir taşkınlık olmadığını gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve mahkumlarla gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.