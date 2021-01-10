CTP'nin araba kazanan talihlileri

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl geleneksel olarak kuruluş yıldönümünde düzenlediği piyango çekilişinde araçlarını kazanan talihliler hediyelerine kavuştu. 50. Kuruluş Yıldönümünde yapılan çekilişte BMW X1 markalı aracın isabet ettiği 136613 numaralı biletin sahibi Ahmet Fatih Ağcakoca, aracını teslim aldı. Piyangonun diğer büyük ikramiyesi olan Mercedes B180 marka aracın isabet ettiği 088528 numaralı biletin sahibi Dilek Özata da, aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Talihlilere araç anahtarları, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın tarafından takdim edildi.