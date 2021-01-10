Görevli sayısı artmalı

Ömer KADİROĞLU

Ülkede yaşanan yerel vaka artışları nedeniyle Acil Durum Hastanesi önünde PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Pandemi hastanesi önünde dün de uzun kuyruklar oluştu ancak bu kez test yaptıranlar 9 Eylül İlkokulu öğrenci ve aileleriydi. 9 Eylül İlkokulunda çıkan öğrenci ve öğretmen vakalarının ardından bir süredir ev karantinasında olan öğrenci ve aileler PCR testi için sabah saatlerinde Acil Durum Hastanesine akın etti. Hastanede yalnızca bir sağlık görevlisinin çalışması nedeniyle aileler ve öğrenciler uzun süren bekleyişlerin ardından testlerini yaptırabildi.

