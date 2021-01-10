Sık görülen bir sorun

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız “Kronik bel ağrılı hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemi” üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Bel ağrısının, kas iskelet sistemi yaralanmaları arasında en sık görülen sorunlardan biri olduğunu belirten Kaygısız, “Günümüzde erişkin popülasyonun %75-85’i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşmakta ve ilerleyen zaman içinde bu kişilerin %80-85’inde bel ağrısı tekrarlamaktadır” dedi. Kaygısız, sıklıkla görülen sağlık sorunlarından biri olan bel ağrısının, tıbbi harcamalar, fonksiyonel yetersizlikler, iş gücü kaybı ve sakatlığın önemli nedenleri arasında olduğunu ayrıca, ağrı korkusuna bağlı hareket kısıtlılığı, yaşam kalitesinde azalma, depresyona, uyku düzeninde azalma da görülen sorunlar arasında yer aldığını ifade etti. “Son yıllarda yapılan toplum temelli çalışmalarda, özellikle gelişmiş toplumlarda iş gücü kayıplarında önemli bir neden olarak gösterilen kronik bel ağrısı, 45 yaş altında en sık fonksiyonel yetersizlik sebebi olarak da bildirilmektedir” diyen Kaygısız, birçok değişik nedene bağlı olarak gelişebilen bel ağrısı ataklarının %95’i ilk 6 haftada iyileşme göstermekte, %5’inde ise semptomlar ve fonksiyonel yetersizlik devam ederek kronik duruma gelmekte olduğunu dile getirdi.

“Her egzersiz yönteminin etkinliğinin farklı olması nedeniyle bel ağrılı hastaların fizyoterapi programlarında en önemli prensip, hastaya en uygun egzersiz programının verilmesidir” diyen Kaygısız, egzersiz eğitiminde temel amacın, kas kuvvetini, esnekliği, enduransı artırmak, gövde stabilitesini kazandırmak ve yaralanmış dokunun iyileşmesine katkıda bulunmak olduğunu ve egzersiz tedavisinin, ağrı, kas kuvveti, esneklik, endurans, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri ve güvenli olması nedeniyle, fizyoterapi programlarında en sık tercih edilen ve programın önemli bir kısmını oluşturan tedavi yöntemi olduğunu belirtti.