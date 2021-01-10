İskele Belediyesi personeli negatif

İskele Belediyesi, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle personele bir kez daha PCR testi yaptırdı, tüm testler negatif çıktı.

Belediyeden verilen bilgiye göre; insan sağlığından hareketle, risk grubunda bulunan personeline, Gazimağusa Devlet Hastanesi tarafından Covid-19 testi yaptıran İskele Belediyesi’nin tüm sonuçları çıktı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden görevlilerin İskele’ye gelerek yaptığı testlerde personelin hiçbirinin test sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmazken, sahada, insan odaklı çalışan ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda ki öğretmenlerin ve hademenin de tabi tutulduğu testlerin hepsi negatif çıktı.

İskele Belediyesi personeline 2. kez PCR testi yapıldığına söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti.

2020 Mart ayından bu yana İskele Belediyesi olarak tedbirli olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, alınan etkili tedbirler sayesinde de İskele’de süreci başarı ile sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşları ve İskele Belediyesi sınırlarındaki tüm işletmeleri özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyardıklarını da hatırlatan Sadıkoğlu, tedbirlere uyulduğu takdirde, virüsle mücadelenin başarılı olabileceğini söyledi.