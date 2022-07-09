Meclis onayladı

Rum Temsilciler Meclisi’nin, kadın cinayeti suçlarında ömür boyu hapis cezasını öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından sunulan yasa tasarısının mecliste onaylandığını ve bunun caydırıcı olacağını yazdı.

Habere göre, ilgili yasa, İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen, tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yaptırım hükümlerinin daha iyi uygulanmasını hedefliyor.

KKTC’de yıllardır uygulanıyor

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Kuzey Kıbrıs’ta kasten adam öldürme durumunda müebbet hapislik cezası verilebiliyor.

İster kadın, ister erkek olsun, herhangi birinin hayatını sonlandıran ve yakalanan katillere mahkemenin ömür boyu hapislik cezası verme yetkisi bulunuyor.

