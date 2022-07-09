100 bin TL ödedi

Ercan Havalimanı’ndan 950 bin Euro ile çıkış yapacağı sırada tespit edilen ve Para ve Kambiyo yasasına aykırı hereketten tutuklanan Ahmad Bensaidi, dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından, 100 bin TL nakdi kefalet ve bir kefilin, 300 bin TL şahsi kefaleti karşılığında serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yağız Kol , zanlı Ahmad Bensaıdı’nin Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28 Haziran 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan saat 13.00 sıralarında’ giriş yaptığını ve aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye açıkladı.

Sık aralıklarla giriş çıkış yaptı

Polis, mesele ile ilgili olarak Muhaceret Sisteminden yapılan sorgulamada Zanlının 13 Ocak .2022 tarihinden itibaren ülkemize 16 kez giriş yaptığı ve bu girişlerden 13'ünde saatler içerisinde 3'ünde ise dakikalar içerisinde tekrar çıkış yaptığı tespit edildiğini belirtti. Polis, 28 Haziran 2022 tarihinde ise saat 12.55'te adaya giriş yaptığı ve tasarrufunda 13.15 Ercan-Istanbul Uçağına biniş kartının olduğu tespitinin yapıldığı ve izahat istendiğinde gönüllü ifade vererek, altın ticareti işi yaptığını, KKTC'ye gelme amacının Istanbul Havalimanı Transit Alanına girebilmek olduğunu ve bahse konu parayı transit alanında buluşacağı bir şahsa vermek olduğunu belirttiğini söyledi

Soruşturma sürüyor

Polis mesele ile ilgili olarak zanlı tarafından ibraz edilen Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Nakit Beyan Formu suretinde yapılan incelemede zanlının 26 Haziran 2022 tarihinde 4.milyon 747 bin 400 Euro nakit parayı T.C Istanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne -Şahsi Kullanım amaçlı olarak getirdiğini beyan ettiği, yine 28 Haziran2022 tarihinde ise 950.000 Euro nakit parayı T.C Istanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne "Kişisel Kullanım" amaçlı olarak yurtdışına çıkaracağını beyan ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında da soruşturma başlatıldığını ve tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmı tamamlandığını belirten polis, zalının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 100 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 300 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

