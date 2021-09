‘Manevi değerlere saldırdı’

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Rum Eğitim Bakanlığı’nın İngilizce çalışma kitabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatını ve kitabın tümden toplatılması kararını kınadı. KIBTES, bu davranışın Kıbrıs Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu milli ve manevi değerlere bir saldırı olduğunu belirtti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut tarafından yapılan açıklamada, Rum kesiminin her fırsatta tahrik edici, kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı tavır sergilediği belirtildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Kıbrıs Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu milli ve manevi değerlere her fırsatta saldıran Kıbrıs Rum kesimi yöneticilerinin Kıbrıs Türkü için büyük bir öneme sahip olan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kin ve nefret refleksli, ötekileştirici ve hadsiz kararını şiddetle reddediyoruz.

Bu durumun yıllardır her fırsatta görülen ve yine tekrarlanan adadaki Türk varlığının hazmedilememesine yönelik düşmanlık zincirinin son halkasını oluşturduğunu bilmekteyiz.

Lakin Rum kesiminin her fırsatta bu tarz tahrik edici, kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırışı tavrının Kıbrıs Türkleri olarak bizleri asla şaşırtmadığının da altını çiziyoruz.

Rum kesimi yöneticilerinin bu düşmanca tutumu ve ırkçı zihniyetinin Rum eğitim sisteminin köklerinde görülmesi; yeni yetişen neslin nasıl bir zihniyetle doldurulduğunu; evrensel eğitimin ruhunda yer alan insan sevgisi ve diğer toplumlara saygının; kin ve nefret diline nasıl dönüştüğünü de bizlere göstermektedir.

Eğitimin milli, özgün ve özgür sesi KIBTES olarak hiçbir ulusun milli ve manevi değerlerinin hor görülmesine, düşmanlık beslenmesine karşı olduğumuzu; Rum kesiminin almış olduğu kararı da güçlü bir biçimde kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”