İş ve ev istediler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye girmeye çalışan Suriyeli bir aile yakalandı. Rame Alkınkı, eşi Mereve Assue ve çocukları S.A. (K-13), M.A. (E-8), Y.A. (E-6) ile S.A. (E-3), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelerek askeri yasak bölge üzerinden KKTC’ye geçmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Baba cezaevine gönderilirken, anne çocuklarıyla birlikte yurda yerleştirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü; mahkeme huzurundaki zanlıların dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelerek, Güvercinlik köyünden askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye girdikleri sırada yakalandıklarını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; Rame Alkınkı’yı 17 günü geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderirken, Mereve Assue ile çocukların bu süre zarfında yurtta muhafaza edilmelerine emir verdi.

