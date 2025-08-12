‘Şeytana uydum’

Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde park halindeki araçtan 3 bin dolar çalan 49 yaşındaki Lübnan vatandaşı Khodr El Chayeb tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. İşlediği suçtan dolayı pişman olduğunu söyleyen zanlı “Şeytan aklımı çeldi” dedi.

Lefkoşa kaza Mahkemesine çıkarılan zanlının çaldığı paranın 700 dolarını bet ofisinde harcadığı; bir kısmının üzerinde, bir kısmının ise evde sakladığı açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; mahkemede verdiği ifadede, zanlının 8 Ağustos saat 15.30 sıralarında, Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde T.H.’ye ait park halindeki, kapıları kilitsiz bırakılmış aracın sol ön yolcu koltuğunda muhafaza edilen 3 bin Amerikan Doları’nı çaldığını aktardı. Polis; T.H.’nin aynı gün şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, aynı gün çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini; zanlının suçu işlerken tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının olay mahalline yakın bir bet ofisinde tespit edildiğini; yapılan üst aramasında üzerinde 100 Amerikan Doları ve 4 bin 30 Türk Lirası bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, tuvalet odasındaki çöp bidonu poşeti altında 2 bin Amerikan Doları’nın ele geçirildiğini ifade etti. Polis, zanlıdan alınan gönüllü ifadede, sirkat ettiği paranın yaklaşık 700 dolarını bet ofisinde harcadığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk alındığını; bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu; bir daha suç işlemeyeceğini, aklına şeytan girdiğini söyledi.

Mahkeme; zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 70 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.