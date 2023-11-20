Adada bir ilk

Ülkede yaşanan ilginç hırsızlık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Tüp gaz ve damacana suyun ardından bu kez fırından kebap çalındı.

Olay Gazimağusa’da bulunan Hisar Restaurant’ta meydana geldi. Özel sipariş üzerine sabaha karşı fırına kebap atan Hüseyin Gül, birkaç saat sonra restorana gidince yemeklerin yerinde olmadığını gördü.

Diyalog’a konuşan Gül, “Babam 1982 yılında bu işe başladı, 10 yıl önce de ben devraldım. Ömrümde ilk kez böyle bir olayla karşılaştım” dedi.

Gül şunları anlattı:

“Gece saat 24.00 gibi restoranı kapatırım. Fırına odun atıp yakarım. Odunlar saat 03.00’e kadar köz haline gelir. O sıralarda kebapları fırına koyarım. Taş fırın restoranın avlusunda bulunuyor. Özel sipariş üzerine dün sabaha karşı fırına kelle ve kebap attım. Sabah 07.30’da kebapları fırında çıkarmaya gittim ancak gözlerime inanamadım. Fırının kapısını açmışlar, iki kuzu kellesi yanında 4 parçada fırın kebabını almışlar. Hayretler içerisinde kaldım. Belki alan ihtiyaçlı biridir. Alan her kimse keşke söylese ben para almadan kebap verirdim.”

Alım gücü düştü

Babasının 1982 yılında restoran işletmeye başladığını, kendisinin de 10 yıl önce baba mesleğini devraldığını ifade eden Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Belki bunun nedeni insanların alım gücünün düşmesidir. Zaten bu durum işlerime de yansıyor. Yerli halk ayda yılda bir restorana geliyor. Turistler sayesinde işlerim dönüyor. Eskiden yerli halk sık sık gelirdi ancak imkanları daraldığı için masraftan kaçınır oldular. Ben bu olayı da alım gücünün düşmesine bağlıyorum. İnsanlar, tüp, su, kebap çalmaya başladı.”



