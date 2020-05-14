Öğrencilere corona testi başladı

Güney Kıbrıs’ta okullarda koronavirüs testlerinin yapılması kararının ardından dün ilk örnekler alınmaya başlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki okullarda toplam 20 bin koronavirüs testinin yapılması yönünde alınan kararın ardından dün ilk testlerin Güney Lefkoşa’daki bir lisede alınmaya başlandığını yazdılar.

Gazete, testlerin ilkokul 5 ve 6’ncı sınıflardan başlayarak ortaokul ve liseleri kapsayacağını belirtirken dünkü test alımları sırasında bazı velilerin, çocuklarının test olmalarına izin vermediklerini de aktardı.

Habere göre, koronavirüs testleri öğrenciler arasından rastgele seçilenlere, velilerinin refakati eşliğinde yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 11:32