Kadına şiddete yönelik imza kampanyası

KKTC’de görev yapan 168 kadın avukatla Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, şiddet gören meslektaşlarına “Sinem Yalnız Değildir” diyerek destek belirtti, yayımladıkları bildiride kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili 8 maddeden oluşan talepleri dile getirdi.

Metnin destek için imzaya açık olduğu, isteyen herkesin kopyaladığı listeye kendi ismini ekleyip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşabileceği de açıklandı.

Bildiride, şiddete maruz kalan kadınlara da seslenildi, “Yaşadıklarınız sizin suçunuz değil, ALO 183 ve Alo 155 numaralarından polis ve sosyal hizmetlere ulaşabilirsiniz” denildi.