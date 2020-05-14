Sennaroğlu serbest kaldı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, teminatla serbest kaldı

Sennaroğlu serbest kaldı
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Sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak yaklaşık 215 bin TL para çekme suçuyla tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kardeşi Halil Sennaroğlu ve Ahmet Barış Sağlamer serbest kaldı
Bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan Sennaroğlu kardeşler ve Sağlamer, polisin yürüttüğü  soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığı gerekçesi ile teminata bağlanıp serbest bırakıldı.
Ahmet Sennaroğlu, kardeşi Halil Sennaroğlu ve Ahmet Barış Sağlamer 3 gün soruşturma amaçlı tutuklu kalmıştı

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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