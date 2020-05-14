Guterres’in sınır kapıları beklentisi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gönderdiği mektuba yanıt verdi.

Guterres COVID-19 krizinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiades ile iletişim içinde olmasından ve salgınla mücadelede işbirliği yapmak ve bilgi paylaşmak için mutabık kalmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mektupta, Guterres salgının Ada çapında neden olduğu sorunların üstesinden gelebilmek için işbirliği, diyalog ve eşgüdüm içerisinde inisiyatiflerin gerekli olduğunun altını çizerek, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin sağlık krizinde ana iletişim kanalı olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiades’in COVID-19 ile daha geniş mücadeleye katkı koymak için diğer İki Toplumlu Teknik Komiteleri de güçlendirmeleri için cesaretlendirdi.

Geçiş kapıları için mutabakat beklentisi

Genel Sekreter ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiades’i iki toplum arasındaki güven ve itimat için ek yollar bulmaları konusunda teşvik ettiğini belirterek, Ada’daki sağlık durumu istikrara kavuşur kavuşmaz, geçiş kapılarının yeniden açılması için düzenlemelerde ortak mutabakat beklediğini vurguladı. Mektupta, tüm bu konularda, Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yakın çalışılması için liderleri cesaretlendirdiği kaydedildi.