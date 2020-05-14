Rum İçişleri Bakanı’ndan savunma

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum hükümetinin, KKTC’deki Kıbrıslı Rum bir kadının “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından güneye geçiş talebini reddetmediklerini söyledi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen Kıbrıslı Rum bir kadına izin verilmediğine ilişkin KKTC basınında çıkan haberlere yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Nuris, söz konusu kadının Güney Kıbrıs’a geçme talebinin reddedilmediğini, salgın döneminde Güney Kıbrıs’a geçme talebinde bulunan tüm Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere uygulanan prosedürün izlendiğini belirterek Kıbrıslı Rum kadının, tıpkı daha önceki iki seferde olduğu gibi, kendi isteğiyle geçmekten vazgeçtiğini öne sürdü.

Nuris, mevcut uygulamanın, Güney Kıbrıs’a geçme talebinde bulunan kişi eğer KKTC’de koronavirüs testi yaptırmamışsa olay yerine ambulans çağırılması ve yerinde yapılan kontrolün ardından 14 gün karantinaya götürülmesi şeklinde olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz iki aylık sürede KKTC’den Güney Kıbrıs’a, tedavi olmak amacıyla geçen birçok Kıbrıslı Türk’e uygulanan prosedürün aynısının Kıbrıslı Rumlar için de geçerli olduğunu belirten Nuris, söz konusu kadının girişinin reddedilmesinin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.