Kuzey’de 86, Güney’de 2 bin 363 test!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 86 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Hastane Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.

29 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 86

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.290

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok



Güney’de yeni bir vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta bugün 2 bin 363 test yapıldığı belirtildi. Yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 942'ye yükselirken bugün can kaybı olmadı. Toplam can kaybı sayısı ise 24.