Kuzey’de 86, Güney’de 2 bin 363 test!

KKTC’de bugün 86 korona virüs testi yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı. Güney’de ise 2 bin 363 test yapıldı bir yeni vakaya rastlandı

Kuzey’de 86, Güney’de 2 bin 363 test!
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 86 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.  
29 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 86
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.290   
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Güney’de yeni bir vaka
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta bugün 2 bin 363 test yapıldığı belirtildi. Yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 942'ye yükselirken bugün can kaybı olmadı.  Toplam can kaybı sayısı ise 24.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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