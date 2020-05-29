Koreli meclis töreni ile uğurlandı

Yaşamını yitiren eski milletvekili, KKTC Kurucu Meclis üyesi ve eski sendikacı İbrahim Koreli son yolculuğuna uğurlandı. Koreli için, Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Milletvekilleri, belediye başkanları, bazı sendika temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, kızı Zühal Koreli ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın konuşması ve saygı geçişinin ardından sona erdi.