Önemli itiraf

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, yolsuzluk konusunda yurt dışında sahip olduğu imajın, Meksika gibi olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, “Başkan Hristodulidis’ten Ülkemiz İçin Sert Söylemler- Kıbrıs’taki Yolsuzluk Meksika’daki Uyuşturucu Gibi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yolsuzlukla ilgili panelde yaptığı konuşmaya geniş yer verirken Hristodulidis’in ağzından ilk kez çıkan bu ifadenin şok yarattığını yazdı. Gazete, bununla birlikte Hristodulidis’in önceki dokuz yıllık hükümetin bir üyesi olduğu dikkate alındığı zaman yurt dışında sahip olunan imajın yaratılmasındaki sorumlular konusunda da soru işaretlerine yol açtığını kaydetti.

Habere göre Hristodulidis konuşması sırasında, yolsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla hükümet tarafından yapılan hamlelerden ve alınan kararlardan da söz ederken Danışma Kurulu konusu ve Yorgos Arestig’in etik danışmanı olarak atanması üzerinde durdu.

Hristodulidis, Meksika’nın politikalarıyla organize suçların göğüslenmesinde prototip olduğu gibi Güney Kıbrıs’ın da yolsuzluğun göğüslenmesi konusunda o hale geldiğini belirtti.

Elektrikte maliyet ve yolsuzluk

Güney Kıbrıs’ın yurt dışındaki imajı nedeniyle yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesinin zorlaştığını da belirten Hristodulidis, içte şu anda çözümlenmesi gereken en ciddi iki meselenin elektrik enerjisinin maliyeti ve yolsuzluk olaylarının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.

Hristodulidis konuşması çerçevesinde, yolsuzluk meselelerinin ileriye götürülmesi için FBI üyelerinden oluşan bir grubu Güney Kıbrıs’a çağırdığını söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki sorgu makamlarının, yolsuzluk olaylarının en hızlı şekilde çözümlenmesi için 25-30 personel olması gerektiği yönünde kendisine bilgi verdiklerini de ifade etti.