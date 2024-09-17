Zarar miktarı 501 bin TL

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü , 9-15 Eylül tarihleri arasında çıkan 10 yangında 501 bin TL'lik zarar meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, aynı dönemde 16 tane de özel servis olayı yaşandı.

Yangınların muhtemel nedenleri, "elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşması, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kundaklama ve gaz kaçağının alevlenmesi" olarak belirtildi.

Özel servis olayları ise şöyle: “Trafik kazası sonucu araç içerisinde ve evin yatak odasında mahsur kalan şahısların kurtarılması; çam ağacı üzerinde, su kuyusunda ve aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması; yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”

