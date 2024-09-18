‘Yasa dışı destek’

Rum büyükbaş hayvan üreticileri KKTC’ye Hellim için verilen AB ödeneğinden rahatsız

Rum büyükbaş hayvan üreticileri, büyük kısmı hellim üretiminde kullanılmak üzere AB’nin KKTC’ye 39.5 milyon Euro hibe etmesi ve Rum Tarım Bakanının hellimde kullanılacak süte ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Alithia gazetesi, “Büyükbaş Hayvancılar Önlemlere Karar Verecekler – Hellim İçin İşgal Bölgelerine Verilen AB Finansmanı Öfke Yarattı” başlıkları altında verdiği haberinde, “Büyükbaş Hayvancılar Koordinasyon Komitesi” olağanüstü toplantısı sonrasında basına yazılı bir açıklama yapıldığını yazdı. Gazete yarın tüm Güney Kıbrıs çapında bir toplantı düzenleneceğini kaydetti.

Söz konusu açıklamada, “AB Komisyonu’nun, büyük bir kısmı Hellim üretimi ve ticaretini desteklemek amacıyla kullanılacak 39,5 milyon Euro tutarındaki yeni bir teşvikin işgal bölgelerine verilmesi” konusunun yanısıra Rum Tarım bakanı Andreas Grigoriu’nun “Hellimde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranının 2029 yılına kadar yüzde 51’e çıkarılmasını hedefledikleri” yönündeki açıklaması ele alındı. KKTC’ye yönelik mali desteğin Güney Kıbrıs ekonomisine zarar verdiği iddia edilen açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak işgal bölgelerinin mali açıdan desteklenmesini kabul etmiş görünüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Güney Kıbrıs’ta büyükbaş hayvancılığın 2029 yılına kadar yok edilmesi istenirken, “işgal bölgelerindeki hellim üretimini yasadışı şekilde makul kılındığı” iddia edilen açıklamada, “işgal bölgelerindeki hellim üreticilerine, küçükbaş hayvan sütü kullanma sınırlaması olmaksızın, üçüncü ülkelere ürün satabilme hakkı verilirken, Güney Kıbrıs’taki üreticilere hellimin ihraç edileceği ülkeye bakılmaksızın, üretiminde kullanılacak süt karışım oranlarına ilişkin sıkı oranlar uygulandığı" denildi. Açıklamada, bu durumun üretim maliyetlerini arttırdığı ve haksız rekabete yol açtığı vurgulandı.

Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatının yüzde 75’inin üçüncü ülkelere olduğunun altı çizilen haberde, “50 yıllık işgalin ve 20 yıllık AB üyeliğinin ardından, işgal bölgelerinin ekonomisinin Kıbrıs ve AB vatandaşlarının paralarıyla güçlendirilmesini ve buna eş zamanlı şekilde, ekonomimizin en başarılı alanlarından olan peynir üreticilerine zarar verilmesini kabul edemeyiz” denildi.

Açıklamada, “Eğer Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde işgal bölgelerinin ekonomisini güçlendirmeyi istiyorsa, bunu yapmaya devam edebilir. Karşı çıktığımız şey, işgal bölgelerinin peynirciliğin gelişmesinin yararına olacak önlemlerin, özgür bölgelerdeki peynirciliğin baltalanması namına uygulanmasıdır” denildi.