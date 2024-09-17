İçti, efelendi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a tatile gelen Engin Can Özçelik, İzmir’e gitmek için bindiği uçakta olay çıkardı.

Uçak havalanmadan kadın kabin memuruna hareket eden zanlı daha sonra Ercan Havalimanı’nda taşkınlık yaptı.

Olay esnasında 227 miligram alkollü olduğu tespit edilen zanlı, “darp, itale-i lisan, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, olayın 15 Eylül 2024 tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının İzmir-Ercan seferini yapan Sunexpress uçağında, nefesinde 277 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, servisi beğenmediği gerekçesi ile kabin amiri olan E.B.V isimli kadın çalışana hakaret ederek,” bana su ver" demek suretiyle, itale-i lisan'da bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kabin amirinin sağ elini tutup sıkarak darp ettikten sonra devamında yine umumi bir yer olan yolcu geliş salonunda makul mazeret olmaksızın yüksek sesle bağırıp, ellerini kollarını gelişi güzel sağa sola savurarak, uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının Ercan Havalimanında görevli polis memurları tarafından suçüstü hali tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının TC uyruklu olduğunu, KKTC’de herhangi bir bağı bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

