Siber saldırı düzenledi

İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. 8 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 750 kişi yaralandı.

Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

İran'ın Lübnan büyükelçisinin de cihaz patlamasında yaralandığı bildirildi. Bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını işe çağırdı, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. 2 bin 750 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanı, 8 kişinin patlamalarda hayatını kaybettiğini, yaralılardan 200'ünün ise durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Reuters, bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi.

İran Mehr haber ajansı, yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın yüzlerce üyesinin, haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu ağır yaralandığını söyledi.

En büyük güvenlik ihlali

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ambulanslar ilerlerken, bölge sakinleri patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü söyledi.

Reuters'a konuşan üç güvenlik kaynağı, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının Hı̇zbullah'ın son aylarda getirdiği son model cihazlar olduğunu belirtti.

Lübnan kan bağışı çağrısı yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.

Sinyal sesinin ardından patladı

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail "pager" isimli çağrı cihazlarına sızdı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.