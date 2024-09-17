Rapor hazırlanacak

Lefkoşa’da eşine baktığı gerekçesiyle çıkan kavgada 23 yaşındaki Sudanlı Muhammed Adam Salih’in üzerine araç sürerek katle teşebbüs eden 43 yaşındaki Ferhat Kaya dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilen zanlıyla ilgili raporun 2 gün sonra hazır olacağı belirtildi.

Zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceği ifade edilerek, teminat talep edildi.

Polis, olayın 9 Eylül saat 17.30 sıralarında Hamitköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiğini belirtti.

Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını, bu esnada Salih’in yumruk atarak, Kaya’nın burnunu kırdığını ifade etti.

Polis, Kaya’nın da Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu ı açıkladı.

Polis memuru, Kaya’nın “katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık”, Salih’in ise “vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini, ilk saldıran kişinin Kaya olduğunun görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, zanlılardan Salih’in geçtiğimiz Cuma günü teminatla serbest bırakıldığını hatırlattı. Polis, zanlı Kaya’nın ise mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıyla ilgili raporun 2 gün sonra geleceğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Kaya’nın yurt dışına çıkış yasağı, 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

