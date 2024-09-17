'Gücümüz birliğimiz'

Ulusal Birlik Partisi( UBP) İskele Büyük buluşması dün akşam görkemli bir etkinlikte gerçekleştirildi.

Nuh'un Gemisi Otel'de gerçekleşen gecede UBP'liler tek yürek oldu, "KKTC için, daha güzel yarınlar için istikrar" vurgusu yapıldı.

Büyük buluşmada partililere seslenen UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, gücünü birlik ve beraberliğinden alan UBP'nin ne kadar büyük bir parti olduğuna her gittiği bölgede sevinçle tanıklık ettiğini ifade etti.

UBP'nin, KKTC'nin bağımsızlık ve egemenliğini güçlü şekilde yaşatmak isteyenlerin partisi olduğunu hatırlatan Üstel, kendi liderliğindeki hükümetin de göreve geldiği günden beridir bıkmadan usanmadan bu uğurda çalıştığını dile getirdi.

Üstel, 21 Eylül Cumartesi günü UBP kurultayının, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşeceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

“UBP, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığı her seçim ve dönemden daha da güçlenerek çıkmıştır. Eminim ki partimizin demokrasi şölenine dönüşecek olan kurultayımızdan sonra da aynen böyle olacaktır. Herkes bilsin ki; UBP'nin birlik ve bütünlüğünün zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğim. Bizim gailemiz; Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğudur. KKTC'nin daha da güçlenmesidir, dünyaya açılmasıdır... İşte bu yüzden 21 Eylül günü herkesi UBP için kol kola yürümeye, salonda omuz omuza olmaya davet ediyorum.”

Projeler hayata geçiyor

Başbakan Üstel, bölge halkına bir de haber verdi.

Zafer Burnu’na giden yolun yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını açıklayan Üstel, Maraş bölgesindeki sağlık ocağının ihtiyaca cevap veremez duruma geldiğini hatırlatarak, bugün yeni merkezin temellerinin atılacağını kaydetti.

Üstel, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller ve sıkı işbirliği neticesinde projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Üstel, “ Bir kez daha Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 09:40