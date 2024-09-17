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'Gücümüz birliğimiz'

UBP kurultayına 5 gün kala Başbakan Üstel İskele’den mesaj verdi

'Gücümüz birliğimiz'
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Ulusal Birlik Partisi( UBP) İskele Büyük buluşması dün akşam görkemli bir etkinlikte gerçekleştirildi. 
Nuh'un Gemisi Otel'de gerçekleşen gecede UBP'liler tek yürek oldu, "KKTC için, daha güzel yarınlar için istikrar" vurgusu yapıldı.
Büyük buluşmada partililere seslenen UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, gücünü birlik ve beraberliğinden alan UBP'nin ne kadar büyük bir parti olduğuna her gittiği bölgede sevinçle tanıklık ettiğini ifade etti.
UBP'nin, KKTC'nin bağımsızlık ve egemenliğini güçlü şekilde yaşatmak isteyenlerin partisi olduğunu hatırlatan Üstel, kendi liderliğindeki hükümetin de göreve geldiği günden beridir  bıkmadan usanmadan bu uğurda çalıştığını dile getirdi.
Üstel, 21 Eylül Cumartesi günü UBP kurultayının, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşeceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:
“UBP, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığı her seçim ve dönemden daha da güçlenerek çıkmıştır. Eminim ki partimizin demokrasi şölenine dönüşecek olan kurultayımızdan sonra da aynen böyle olacaktır.  Herkes bilsin ki; UBP'nin birlik ve bütünlüğünün zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğim. Bizim gailemiz;  Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğudur.  KKTC'nin daha da güçlenmesidir, dünyaya açılmasıdır... İşte bu yüzden 21 Eylül günü herkesi UBP için kol kola yürümeye, salonda omuz omuza olmaya davet ediyorum.”

Projeler hayata geçiyor
Başbakan Üstel,  bölge halkına bir de haber verdi.
Zafer Burnu’na giden yolun yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını açıklayan Üstel, Maraş bölgesindeki sağlık ocağının ihtiyaca cevap veremez duruma geldiğini hatırlatarak, bugün yeni merkezin temellerinin atılacağını kaydetti.
Üstel, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller ve sıkı işbirliği neticesinde projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceklerini de kaydetti.
Üstel, “ Bir kez daha Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 09:40
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YORUMLAR
Emekçi
Emekçi - 2 saat Önce

Gücümüz birliğimiz diyor Jet Ünal.Ulan bu kadar sorun hala daha ortada dururken insanların alım gücü her geçen gün yok olurken, başkan olsun diye Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “mevsimlik işçi” adı altında çalıştırılan 199 kişi sözde Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla işçi statüsünde devlete alındı. İşte bu Mandirgalı'nın babasının çiftliğinde başka bir skandal...ADALET NEREDE? Allah belasını verir inşAllahi,belki kurultaya da yetişemez lanet olsun galıbına...Halkın ahı halkın bedduaları yerde kalmayacak...

Ersoy / İskele
Ersoy / İskele - 14 dakika Önce

Jet Ünal, Ubp sermayesine ucuz işgücü temin etsin diye memleketi pis pis Pakistanlı doldurdu,uyuşturucu tüccarı bir sürü Afrikalıyla doldurdu.. Memleket korsan yatağı,kimin eli kimin cebinde belli değil.. Fırsatçılar mı dersiniz,hırsızla mı dersiniz,uyuşturucu torbacıları mı dersiniz,kaçakçılar mı dersiniz,köle ticareti,insan kaçakçılığı mı dersiniz,kara para aklayanlar mı dersiniz,sahte diplomalar mı dersiniz,rum mallarına haksız/hukuksuz çökmeler mi istersiniz.Halk huzursuz mutsuz dışarıya adım atamıyor devamlı endişe içinde.. Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu gailesi budur herhalde...Böylemi açılacak kktc dünyaya?,.Zehir zıkkımınız olsun Allah doyursun sizi doymadınız gitti…

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 dakika Önce

UBP liler tek yürek oldu ise sorun yumağı olmuş memlekette UBP başkanlığı için bu uğraş , bu gayret, bu şov niye? Kime?
Aaaaaa Utanmaz Basiretsizler Partisi.

Doğru Söz
Doğru Söz - 58 saniye Önce

Ve siz kerhane, meyhane, kahvehane havasında gezerken okulları şeytanlar mı yeni sezona hazırlaycaktı. Zerre kadar namus olan bir ülkede iktidar kendi havasında olduğu için okullar açılamasa , o hökümeti sike sike hem de SİKE SİKE istifa ettirirlerdi. Bu halkın KaKaTC'den zerre umudu YOK. Onun için UBP liler ne kadar soyarsak derdinde muhalifler ise umutsuz matem sessizliginde.

SIRADAKİ HABER
İçti, efelendi
İçti, efelendi
  1. KIBRIS

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