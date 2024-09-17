‘Ömer getirdi’

Lefkoşa’da bir şahsa ait kullanılmayan binaya Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan, Devrim Aker ve Erol Kurtdağ ile birlikte girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ersun Kırcal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evinde yapılan aramada çalıntı boy aynasıyla olta bulunduğu belirtildi. Zanlının ifadesinde eşyaları mesele kapsamında daha önce tutuklanan Ömer Zateroğlu’nun evine getirdiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 2024 yılı 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da S.Ş.’ye ait eve pencerenin ahşap panjurları açılarak girildiğini, çeşitli ev ve kişisel eşyaların çalındığını söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, 24 Ağustos tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi

Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, 4 zanlının 29 Ağustos’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, tümü hakkında 8 gün ek süre alındığını söyledi.

3 kişiden ifade alınacak

Polis memuru, 8 gün tutukluluğun ardından 4 zanlının teminata bağlandığını ancak şartları yerine getiremedikleri için 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildiklerini belirtti.

Polis memuru, zanlı Kırcal’ın 12 Eylül’de Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını, 13 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını, boy aynasıyla olta bulunduğunu, zanlının söz konusu eşyaları Zateroğlu’nun getirdiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, bu hususla ilgili 3 kişiden ifade alacaklarını dile getirdi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu ifade ederek, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.