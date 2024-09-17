Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketin otoparkında bir şahıs tarafından düşürülen ve içeriisnde 11 bin 920 TL para bulunan cüzdanı çalan Suriye asıllı Güney Kıbrıs vatandaşı Samaa Al Salim, ülkeden çıkış yapmak üzereyken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, amacının çalmak olmadığını, cüzdan kapıdaki polise vermek üzere aldığını öne sürdü.

Polis ise zanlının cüzdanı aracının bagajına koyduğunu, sınır kapısına gitmeden önce saatlerce ülkede vakit geçirdiği ve cüzdanı kimseye vermediğini söyledi.

Polis, 15 Eylül 2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete alışveriş için gelen güneyde sakin zanlının oto park içerisinde yerde bulmuş olduğu S.Ç.’ye ait cüzdanı ve içerisindeki 11 bin 920 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek KKTC’den çıkış yapacağı sırada Metehan Sınır Kapısında tespit edilerek, tutuklandığını, cüzdan ve içerisindeki 11 bin 920 TL’nin zanlının kullanımındaki aracın bagaj kısmında bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde cüzdan ve parayı barikattaki polise vereceğini söylediğini ancak sınır kapısından önce Girne’ye gittiğini, yemek yediğini, fırsatı varken cüzdanı polise veya marketteki görevlilere vermediğini belirtti.

Zanlının Suriye uyruklu olup, güneyde yaşadığını, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, geçimini restoran işletmeciliği yaparak sağladığını kaydeden polis, ülkede bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise niyetinin çalmak olmadığını, barikattaki polisi bildiği için cüzdanı ona vermek üzere aldığını, zaten ihtiyacı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

