Performansları beğeni topladı

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Mersin’in Silifke İlçesi’nde düzenlenen 51.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’ne katıldı.

Açıklamaya göre, ekip, festivalde sahne performansıyla dikkat çekti.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun ayrılmaz parçası olan Yıldızlar Halk Dansları ekibinin, KKTC’nin yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası arenada al yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı aynı zamanda İB Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa öncülüğünde, Gülgün Dargın eğitmenliğindeki Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, aldığı davet üzerine gittiği Mersin’in Silifke İlçesi’nde, Kıbrıs Kültürünün en önemli parçası olan halk danslarını başarıyla tanıttı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri Eray Göksan ve Kubilay Aşık ile İB Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa’nın festival kapsamında gittikleri Mersin ve Silifke’de resmi temaslarda da bulundukları kaydedildi.

