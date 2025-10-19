Çetin süreç

Suna ERDEN

1-Kasım ayında garantör ülkelerin de katılacağı 5’li konferans düzenlenecek.

2- Yeni sınır kapılarının açılması yönündeki halk baskısı artacak.

3- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık ayında Taşınmaz Mal Komisyonuyla ilgili kararını verecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bugün yapılacak. Adaylardan herhangi biri yüzde 50’nin üzerinde oy alırsa ikinci tura gerek kalmayacak. Bunun olmaması halinde seçmenler bir hafta sonra yeniden sandık başına gidecek.

Seçimi kazanan adayın yemin töreninden sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili 3 önemli başlık ilk 3 ay içinde gündemde olacak. Başlıklardan biri yeni sınır kapılarının açılmasıyla ilgili. Özellikle Me-tehan kara sınır kapısında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların yeni kapıların açılması yönündeki baskısının artacağına kesin gözle bakılıyor.

İkinci önemli başlık ise, 5’li konferansla ilgili. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gu-terres, geçtiğimiz ay içinde New York’taki 3’lü görüşmede niyetini açıklamış ve Kasım ayında garantörlerin de katılacağı 5’li bir konferans düzenleneceğini açıklamıştı.

İsrail-Hamas arasındaki ateş kes anlaşması sonrasında Kıbrıs’la ilgili gelişmelerin artacağına kesin gözle bakılıyor.

Üçüncü önemli başlık ise Taşınmaz mal Komisyonu’yla ilgili. Avrupa İnsan Hakları, komisyo-nun son 6 aylık faaliyetlerini değerlendirerek ‘tamam mı, devam mı?” yönünde karar verecek.

Seçilecek Cumhurbaşkanı’nın, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha aktif olması yönünde ciddi adımlar atması gerekecek.