7 aday yarışıyor

Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidecek. Seçimde oy verme süresi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek.

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde; beşi bağımsız, toplam 7 aday yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim



Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adayların oy pusulasındaki sırası şöyle:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) Ersin Tatar (Bağımsız) 7.”

Nerede oy kullanacağım?

Seçmenler, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgileri www.mahkemeler.net ve www.ysk.gov.ct.tr adreslerinden öğrenebilecek.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarası ve yerini görebilecek.

Bu arada seçmen kartı eline ulaşmayan vatandaşlar da kimlik ibraz ederek oy kullanabilecek.

Engelli seçmenler için tedbir

Sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağı önceden tespit edilen ve 16 Ekim’e kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi veren engelli seçmenler için ek önlemler alındı.

Oy kullanmak için gerekli belgeler

Seçmenler, üzerlerinde fotoğraf bulunan resmi belgelerle oy kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanabilmek için görevlilere Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC kimlik kartı, polis kimliği, KKTC sürüş ehliyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC pasaportu ibraz etmesi gerekiyor.

218 bin 313 seçmen, 777 sandık

Seçim ve halkoylamasında, seçmen listelerine kayıtlı 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenler ülke genelinde oluşturulan seçim merkezlerindeki 777 sandıkta oylarını kullanabilecek

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa ilçesi 70 bin 472 seçmen 249 sandık, Gazimağusa ilçesi 54 bin 015 seçmen 193 sandık, Girne ilçesi 49 bin 665 seçmen 167 sandık, Güzelyurt ilçesi 15 bin 334 seçmen 55 sandık, İskele ilçesi 21 bin 659 seçmen 86 sandık, Lefke İlçesi 7 bin 168 seçmen 29 sandık.”

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 331 sandık görevlisi görev yapacak. Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

Gürlek, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bağımsız cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek’in adaylıktan çekildiğini açıkladı.

YSK’dan yapılan açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca çekilen adayın isminin oy pusulasında yer almaya devam edeceği belirtildi.

