‘Rumlar çözümü engelledi’

Annan Planı’nın referanduma sunulmasının 22’nci yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, 24 Nisan 2004’te yapılan eş zamanlı referandumların ardından örgütün ve uluslararası toplumun Türk ve Rum taraflarına karşı tutumunu belirlemede anahtar rolü oynayacak raporunu, Güvenlik Konseyi’ne sundu.

Annan tarafından 2024 yılı Mayıs ayında BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Kıbrıs raporu yapılan oylamada, 15 üyeli Konsey'in 14 üyesi 'evet' oyu kullandı. Ancak Rusya tasarıyı reddetti. Beş daimi üyeden biri olan Rusya'nın 'hayır' oyu, veto hükmü taşıdı. Böylelikle Annan Planı’nın reddedilmesi sonrasında yazılan rapor, Rusya’nın vetosuyla BM raflarına kaldırıldı.

Raporun içeriği ve Annan’ın o dönemki açıklamaları

-Annan, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin çözüm için üzerine düşen her şeyi yaptığını belirtti, Türk tarafının yapıcı tutumunu övdü.

-BM Genel Sekreteri, Türklere uygulanan baskı ve izolasyonların kaldırılması çağrısında bulundu.

-Kofi Annan, Kıbrıslı Türklerin, referandumda kullandıkları olumlu oy nedeniyle, kendilerine baskı uygulama ve tecrit etme mantığını da ortadan kaldırdıklarına dikkat çekti.

-Annan, “Umarım Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, Kıbrıs Türkleri ile bire bir ilişki kurar ve uluslararası kuruluşların, Türklerin izole edilmesine neden olan gereksiz kısıtlamalarını kaldırmaya ve yeniden birleşme amacına, olumlu katkılarda bulunurlar” dedi.

-Genel Sekreter, Rumların referandumda "hayır" oyu kullanmakla Annan planını değil, Kıbrıs’ta çözümü reddettiklerini vurguladı.

-Planın, referandumdan sonra ölmüş ve geçersiz sayılmasına rağmen, Kıbrıslı Türk seçmenlerin bunu kabul etmesinden dolayı, adayı birleştirmek için nihai çözüm şekli olarak ortada durduğunu vurgulayan Annan, “Eğer Rumlar, hala soruna iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temeline dayalı bir çözüm bulmayı istiyorlarsa, bunu göstermeleri gerekir” dedi.

-Kofi Annan, Kıbrıslı Türklerin, tek yolun adada birleşme olduğunu da göz ardı etmemelerini istedi ve birleşme azmini ikiye katlayarak, Rumlarla uzlaşmak için her fırsatı değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

-Annan, adadaki barış gücünün görev süresinin de altı ay daha uzatılmasını istedi, ancak gücün asker sayısı, yetkileri ve görev şeklinin 3 ay içinde yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulundu.