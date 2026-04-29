Tepkiler etkisiz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türk tarafından gelen tepkilere aldırmadan uluslararası anlaşmaların devam edeceğini söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM ve AB üyesi bir devlet olduğunu belirten Hristodulidis, yapılan anlaşmaları ‘egemenlik hakkına’ bağladı. Hristodulidis, Fransa ile yapılan askeri anlaşmaya da sahip çıktı.

Gerek Türkiye, gerekse KKTC’den yükselen tepkileri değerlendiren Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis “Benzeri anlaşmaların devam edeceğini artık herkesin anlama zamanı gelmiştir” dedi. Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerine hem toplum lideri, hem de uluslararası alanda tanınan bir devlet başkanı olarak katıldığını da söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre Rum lideri şöyle devam etti:

“ Kıbrıs'ın bir AB üyesi, bir BM üyesi devlet olduğunu ve sadece cumhuriyetin uluslararası statüsünü vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz zorlukları da ele alan anlaşmalar imzalamaya devam edeceğimizi herkesin anlamasının zamanı gelmiştir.

Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere ise hem fiilen Rum toplumunun lideri hem de garantiler dahil olmak üzere uluslararası alanda tanınan devlet otoritesi sıfatıyla "çift yönlü bir kapasiteyle" katılıyorum.”

Hristodulidis’in Haziran ayında Paris’e giderek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile adada asker bulundurma anlaşmasını imzalaması bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026, 10:06