‘Türkülerin ışığında’

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), kuruluşunun 35. yılı etkinlikleri kapsamında “Türkülerin Işığında” adlı halk müziği konseri düzenledi. LBO'dan verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleşen konseri, Şef Hasibe Aksaç yönetti. Konserde, Kıbrıslı bestecilerden Turgay Salim Hoşsöz ve Şevki Meteci’nin besteleri ile Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilen türküler seslendirildi. Konserde seslendirilen repertuvarda; “Adalıyım”, “Karlı Dağlardan Aştım”, “İnilersin Dolap”, “İnsan Okudum”, “Ey Şahin Bakışlım”, “Kınıfır Bedrenk Olur”, “Taşa Verdim Yanımı”, “Güzelliğin On Par’ Etmez”, “Han Sarhoş Hancı Sarhoş”, “Mevlam Birçok Dert Vermiş”, “Merdo”, “Bu Gala Daşlı Gala”, “Ay Saçı Burma” ve “Barış Güvercini” gibi sevilen eserler yer aldı. Gecede ayrıca “Çökertme”, ‘Kıbrıs Gelini’, “Vardar Ovası” ve ‘Ata Barı’ türküleri ve potpori bölümü yapıldı. Gecede, Zerif Ürgen’in seslendirdiği “İnsan Okudum”, Safiye Koyuncu’nun yorumladığı “Kınıfır Bedrenk Olur”, Ebru Gülbay’ın seslendirdiği “Taşa Verdim Yanımı”, Yalçın Doğan’ın yorumladığı “Mevlam Birçok Dert Vermiş”, Derya Mahmutoğulları’nın seslendirdiği “Merdo” ve Süleyman Şaşkara’nın yorumladığı “Barış Güvercini” izleyicilerin beğenisine sunuldu.