Bölgeye renk kattı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda düzenlenen 17. Zerdali Festivali, final gününde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Yeni Türkü konseriyle sona erdi.

Festivalin son gününde sahne programı gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu’nun sahne aldığı etkinlikte, izleyicilere nostaljik dans gösterileri sunuldu. Ardından sahne alan Dance Of Fire ekibi, hazırladıkları performansla festivale renk kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arif Edizer Grup Argasdi sahneye çıkarak müzikseverlere canlı performans sundu. Programın final bölümünde ise Yeni Türkü konser verdi.

Festival alanında gün boyunca çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen etkinliklerde yoğun katılım gözlemlendi. Katılımcıların müzik, dans ve sahne gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdiği festival, final konserinin ardından sona erdi.

