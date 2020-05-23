Yeter artık

haspolat ve dilekkaya köyündeki yangın yüzlerce dönüm arazide etkili oldu. Bugün saat 17.15 sıralarında haspolat arıta tesilerinin güney kısmında başlayan yangın sonucu 40 dönüm biçilmemiş buğday 90 dönüm biçilmemiş arpa 250 dönüm alan içerisinde bulunan genç fidanlar ve akasya ağaçları ile sulama boruları yandı.

Bir başka yangın da dilekkayada meydana geldi. saat 17.30 sıralarında Dilekkaya köyünün batı kısmında ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 dönümlük alan içinde bulunan 20 çam ağacı tamamen 100 çam ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri ve orman dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.