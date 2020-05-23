Arama çalışmaları şimdilik bitti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmaları denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç vermedi.

Aramalara sahil güvenlik ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü dalgıç ekibi denizden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığına ait helikopter ile havadan ve karadan yapılan aramalar sonuç vermedi.

Aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18:30 itibariyle ara verildi.

Kayıp şahsın Lapta’da sakin 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli şahıs olduğu yönünde tespit edildi.

Aramalara yarın itibariyle hava şartlarına göre devam edilecek.