Değişim şart

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Coronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta zor bir süreç yaşandığını, bu sürecin sonunda yeni bir dünya düzeni kurulacağını belirtti.

Mamülcü, yeni dünya düzeninde ilerlemenin eskiye göre daha da zor hale geleceğini kaydetti. Mamülcü, “Singapur veya Tayvan gibi modellerle kendimizi revize etmezsek ülkemizi, bayrağımızı ve çocuklarımızın geleceğini harcamış olacağız” dedi.

Mamülcü, “Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce hükümette olan adaylar popilist seçim mantığı ile hareket edip, sağlıklı ve kararlı etkin bir şekilde krizi yönetememektedirler” şeklinde konuştu.

İŞAD Başkanı Mamülcü, hal böyle olunca bankalarla vatandaşı, kamuyla iş çevrelerini, işverenle işçiyi, kiracıyla mal sahibini karşı karşıya getirdiklerini ifade etti.

Mamülcü, teknokrat yapı anlayışıyla, işi bilen ve sahada tecrübeli etkin bir oluşum sağlanması gerektiğini belirtti.

Enver Mamülcü, “Yasaların aksak kısımlarını cesaret ve kararlılıkla tadil edip istikrara gidecek yolda yeni bir temel atmanın tam zamanıdır” dedi.

Dünya yeniden şekillenecek

Mamülcü şunları ifade etti:

“Halkımıza ve tüm örgütlere açık çağrımızdır; yeni bir dünya kuruluyor. Bu durumda ilerleme eskiye göre daha zor ve kötü olacağından Singapur veya Tayvan gibi modellerle kendimizi revize etmezsek ülkemizi, bayrağımızı ve çocuklarımızın geleceğini harcamış olacağız. Dünyanın yeniden şekilleneceği bu durumu başkalarının boyunduruğu altında ezilerek izlemek zorunda kalacağız.”