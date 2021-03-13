Özel işletmelere 70 milyon Euro verecek

Güney Kıbrıs’ta Rum Maliye ve Çalışma bakanları, işletmeleri ve çalışanları ilgilendiren 70 milyon Euro'luk paketi açıkladı.

Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides ve Rum Çalışma, Sosyal Sigorta ve Refah Bakanı Zeta Emilianidou, Coronavirüs salgınından korunmak için uzatılan tedbirlere bağlı olarak iş yerleri ve çalışanları destekleyen 70 milyon Euro paket hakkında bilgi verdi.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou ile bir basın toplantısı düzenleyen iki bakan, pakette

30 milyon Euro değerinde işletmelere tek seferde verilecek bir dördüncü yardımla çalışanları destekleyecek 40 milyon Euro değerindeki yardımın bulunduğunu söyledi.

Tek seferlik paket, mart ayı için borç taksiti, kira ve diğer işlevsel maliyetler için sübvanseye edilecek. Emekliler dâhil başka istihdamı olmayan işyeri sahiplerine 700 Euro, 1 çalışanı olan işyeri sahiplerine bin 200 Euro'ya kadar, 2 çalışanı olan işyeri sahiplerine 2 bin Euro, 3-5 çalışanı olan işyerlerine 3 bin 500 Euro 6-9 çalışanı olanlara 5 bin Euro 21-50 çalışanı olanlara 10 bin Euro ve 50 çalışandan fazla olan işyeri sahiplerine 15 bin Euro yardım yapılacak.

Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides, ekonomide ve salgında anahtar rol oynayan önemli bir ay olduğunu, sonucun, herkesin sadece hükümet politikalarına değil herkesin hissettiği yorgunluğa rağmen davranışlarına bağlı olacağına dikkat çekti.

Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou da, planlardan faydalanacak olan işletmeler ve çalışanlardan bahsetti. Hükümetin tahminlerine göre, bu planlardan 65 binin üzerinde çalışanı olan 10 bin işletmenin faydalanacağını bildiren Emilianidou, ilk planın işverenler ve işyeri sahibi olan kişilere fayda sağlayacağını kaydetti. Zeta Emilianidou, hükümetin 9 Nisan’a kadar yardımları dağıtmayı umduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 03:51