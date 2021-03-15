Gerekçesi kurultay

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, UBP'nin başında olan Başbakan Ersan Saner'in seçilmiş başkan olmadığı için kendisini ispat etmesi gerektiğini belirtti.

Çakıcı, şimdiden 4 adayın UBP’de kurultay için yarıştığını açıkladığını ifade etti.

Mehmet Çakıcı, “insanların Covid-19 salgınından dolayı ezildiği, bin 500 TL'lik maaşlarını bile alamadığı, iş yerlerinin kapandığı, esnafın ciddi ekonomik zorluklarla ayakta durmaya çalıştığı bir dönemde, UBP içerisinde karışıklık yaşandığını” savundu.

“DP içerisinde Denktaş ailesinin tutumuna” işaret eden Çakıcı, Fikri Ataoğlu'nun da bu şartlar altında karmaşa içerisinde başkanlığını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Hükümet ortağı partilerin uyum içerisinde çalışamadığının gün gibi ortada durduğunu öne süren Çakıcı, “Hükümeti uzatalım söylemlerinin yanlış olduğunu” savundu. Çakıcı, hükümet ortağı üç partinin kendi iç kavgaları yüzünden vatandaşın sorunlarına odaklanamadığını ifade ederek, ülkenin bu kötü gidişatla daha ne kadar yönetilebileceğini sordu. Çakıcı, “Hükümetin bu noktada yapması gereken Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nı güncelleyerek Ekim ayında seçime gitmesidir. Vizyon sahibi insanların ülke yönetiminde söz sahibi olma zamanının geldi” dedi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, mevcut hükümetle ilgili yaşanan sorunların yanı sıra dörtlü hükümet döneminin de bal yapmayan arı niteliğinde yaşandığını öne sürerek, insanlara hizmet etmek için hastane kurma aşamasında yaşadıkları sorunlardan söz ederek "Ben de o ezilen sınıftanım ve bıktım artık bu sistemden, kimse için bu sistemi arzulamıyorum. Bu sistemi ilk fırsatta değiştirmeyi başarmalıyız" şeklinde konuştu.