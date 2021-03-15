Umut verdi

Hurşide BAYBORA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayının ilk haftası okullarda hibrit (yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya geldiği, seyreltilmiş) eğitimin başlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Yükseköğrenimde yaşanan sorunların giderilmesi ve öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için de gerekli adımların atıldığını dile getiren Amcaoğlu, 6 bin öğrencinin adaya geldiğini ve ay sonuna kadar da 14 bin öğrencinin adaya gelerek eğitimlerine devam etmesinin sağlanacağını söyledi.

Ülkede 82 bin öğrencinin yaklaşık 70 bine yakınının yabancı uyruklu öğrenci olduğuna dikkat çeken TAK’a mülakat veren Amcaoğlu, bu öğrencilerin 13 bine yakınının da KKTC vatandaşlarından oluştuğunu kaydetti.

Sadece yabancı uyruklu değil tüm öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların bilindiğini ve 21 üniversite rektörüne ulaşarak öğrencilerin takibinde olduklarını söyleyen Amcaoğlu, yapılan çalışma ile artık öğrencilere dijital ortamda ulaşım sağlanacağını ve yapılan çalışmalarla sadece üniversitelere değil bakanlığın bünyesindeki memurlara kadar sıkıntıların direk iletileceğini belirtti.

Türkiye ile yapılan temaslar verimli geçti…

Amcaoğlu, Türkiye’deki temaslarında yükseköğrenimde yaşanan sıkıntıların görüşüldüğünü ve adadaki kaliteli ve nitelikli öğrenci rakamlarının artırılarak yükseköğretimdeki eksikliklerin aşılması için de saatlerce toplantı yaptıklarını kaydetti. Amcaoğlu, Türkiye’de sadece yükseköğrenim değil 53 bin öğrencinin devlet, özel, okul öncesi, mesleki teknik gibi okullarda eğitimini alırken yaşadığı sıkıntıların aşılmasının yanı sıra özel eğitim alanındaki 700’e yakın öğrencilerin sıkıntıları ve materyal eksikliklerinin konuşulduğunu söyledi.

Sonuç odaklı planlar yapıldı

Amcaoğlu, internet altyapısında da yaşanan eksikliklerin çözülmesi adına yapılan toplantıların verimli geçtiğini ve kararlar üretilerek sonuç odaklı planlar yapıldığını belirtti.

Örneğin spor öğretmenliği için yapılan eleştiriler olduğunu ve neden özel yetenek sınavlarının yapılmadığının sorulduğunu dile getiren Amcaoğlu, akademik olarak ortaya konan şikayetler ortadayken istişare edip çok önemli kararlar alındığını ve ilgili sorunların da ortadan kalkması için gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Turizmde 50 bin yatak 4 milyon turist

Yaklaşık 21 yıldır destek verilen, yatırım yapılan, emek harcanan Yükseköğrenimin tekrardan yüz yüze eğitimle buluşturulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun bilinciyle bu ülkede 21 yıl alternatifsiz armadası olan yüksek eğitime destek verilmişse, bunun yanında turizmde 50 bin yatak 4 milyon turist sayısını hedef koymuşsanız ve 21 yıldır bu iki sektöre teşvik vererek, küçük ve orta boy işletmelerin şekillenmesine olanak vermişseniz ve sırf pandemiden dolayı bu iki sektörün de tamamen durma noktasına gelerek 30 bin çalışanının ekmek kapısının kapanmasına onun altında da yüzde 84 sosyal sigorta mükellefiyetinin sıkıntılar yaşayıp iktisadi olarak hayatını idame ettirememesinin sebebi diyorsanız, evet Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üstlendiği misyon her zamankinden çok daha önemlidir. Yüksek öğrenimin bu ülkeye yarattığı 1.6 milyar dolarlık katma değer her zamankinden çok daha önemlidir. “

Hedef ay sonuna kadar 14 bin öğrenci…

Ay sonuna kadar 14 bin öğrencinin adaya gelmesinin planlandığını, devamında da 17 bin 500 kişinin adaya gelerek yükseköğrenimde kaliteli mezuniyet yaşanması için uygulamalı derslerin yapılmasının sağlayacaklarını dile getiren Amcaoğlu, tüm dünyaya KKTC’nin sağlıklı bir ülke olduğunu ve bu ülkede yüksek öğrenimde okuyanların risklerinin en az seviyede olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.

Amcaoğlu, yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından da turizm hizmetlerinin önünün açılmasının sağlanacağını kaydetti.

Veriler hazır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 53 bin öğrencinin okula gitmesi için veri çalışmalarının hazır olduğunu, 35 yaş üzerindeki öğretmen ve çalışanın aşılanacak olması halinde bu sayının 4 bin 776 kişi olarak hesaplandığını belirtti. Amcaoğlu, eğer aşılanmanın 40 yaşa uygulanması halinde 3 bin 2 yüz kişinin, 45 yaşa uygulanması halinde 2 bin 198 kişinin, 50 yaşa uygulaması halinde ise bin 399 kişinin aşılanacağını belirtti.



Kolej giriş sınavları tek sınava düşürülebilir

Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) kuvvetle ihtimal tek sınava düşürülebileceğine dikkat çeken Amcaoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun normal sınavlarını bile hayata geçirmeme sıkıntısını yaşadığını, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda normal sınavların yapılamadığını hatırlattı. Bakan Amcaoğlu, tüm şartlara rağmen kendilerinin 5. Sınıf ve 12. Sınıflar için tam zamanlı eğitimi planladıklarını söyledi.

Uzaktan eğitime erişim sıkıntısını ortadan kaldırma hedefindeyiz

KKTC Turkcell, KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile protokol imzalayarak bir kampanya başlattıklarını dile getiren Amcaoğlu, 5 bine yakın tablet ile bin 500’e yakın internet sorunu olan öğrencilerin tüm eksikliklerin 15 Mart’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Amcaoğlu, uzaktan eğitimin daha kaliteli verilebilmesi adına ilköğretim kurumlarında eksik olan fiber optik altyapıların tamamlanması için adımlar atmaya devam edeceklerini ve uzaktan erişim sıkıntılarını ortadan kaldıracaklarını söyledi.