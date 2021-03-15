‘Sözünü tut’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, askerlik konusunda gençlere salgın döneminde kolaylık yapılmasına yönelik çağrısını yineleyerek, salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bu dönemde gençlere yardımcı olmak için gerekli adımların atılması gerektiğini ve bunun takipçisi olacaklarını söyledi. Özersay, “Hükümet söz verdi, sözünü tutmalı ve geç kalmamalı” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: “Askerlik konusunda gençlere salgın döneminde kolaylık yapılmasına dair hükümete çağrı yaptık. M İki hafta önce hükümete bu çağrıyı yaptığımız zaman çalışma yaptıklarını ve adım atacaklarını söylemişlerdi, zaman geçiyor ve bazı gençlerin bedelli haklarını yitirmeleri tehlikesi ortaya çıkıyor, hükümete bu konuda yaptığımız çağrıyı yineliyoruz, salgının etkileri devam ediyor, adım atsınlar ve gençlere yardımcı olsunlar, umarım gecikmezler.”

Geç kalmamalı

İki hafta önce meclis kürsüsünden konuyu Halkın Partisi olarak gündeme taşıdıklarını anımsatan Özersay, “Başbakan Meclis’te çalışma yapacaklarını, yakında Başbakanlık müsteşarı ile ASAL şube yetkililerinin bir araya geleceklerini söylemişti. Şimdi aradan iki hafta geçti. Hükümet söz verdi, sözünü tutmalı ve geç kalmamalı. Çünkü bazı süreler aşılırsa bedelli hakkı kaybı yaşanabilir” ifadelerini kullandı.