KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz “Yıllardır hayali alacaklarla KIB-TEK kârda gösteriliyor 'kara delik’ büyüyor, batmış durumdayız” dedi. Sahte mal kullanım ile ilgili kurumun çok büyük zararlara uğratıldığını aktaran Büyükyılmaz, “Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek durum kamuoyu ile de paylaşacak ve ardından polise suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Büyükyılmaz, Kurumun mali ve idari açıdan içinde bulunduğu durumu kamuoyu ile paylaştı.

Büyükyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“KIB-TEK batmış, tükenmiş ve teslim olmuş bir yapıya kavuşmuştur. Şu an için kurumun 290 milyon TL borcu bulunmaktadır. Fakat KIB-TEK’te uzun yıllardır ‘hayali alacaklarla’ gelir gider dengesi gösterilmiş ve kurum kar ediyormuş gibi gösterilmiştir. Hayali alacaklar konusunu özetlemek gerekirse şu açıklamayı yapabiliriz; ‘KIB-TEK 1985 yılından beridir devlet daireleri, oteller, belediyeler vs. gibi yerlerden alması gereken hiçbir ödemesini alamadı. Kurumun şu an 940 milyon alacağı var. Halka bunu anlatıp ‘940 milyon alacak var, 290 milyon borç var, kurum kar ediyor’ denilerek herkes kandırılıyor. Ortada bir kâr yoktur çünkü kurum bu paraları tahsil edemiyor. Tahsil etmeye kalksak en fazla 600 milyon TL tahsil edebiliriz. 390 milyon TL hayalidir bunun da tahsilatını yapmak mümkün değildir.”

Elektrik kesintilerine başlamak zorunda kaldık

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, içinde bulunulan zor durumdan kurtulabilmek, biraz olsun kurumu toplayabilmek için alacakların tahsil edilmesi için kurumlarda kesintiye başladıklarını da açıkladı.

Büyükyılmaz, “Maliye’nin, arıtma tesisinin birçok kurum ve kuruluşun elektriklerini kesmek zorunda kaldık. Bazı yerlerden olumlu dönüş alarak ödemelerde mutabık kalınarak elektriklerini tekrardan bağladık” dedi. Camilerin de ödenmemiş birçok borcu bulunduğunu kaydeden Büyükyılmaz, Vakıflar Dairesi ile borcun nasıl ödeneceğine dair masaya oturarak çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını belirtti.

11 bin dosya kayıp

Geçmişte oluşan borçlarla ilgili avukatlara birçok dosya verildiğini ifade eden Büyükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kayıp dosyalar avukatlara verilmiş, çözüme kavuşturulmamış, takibi yapılmamış, avukatlar kendi alacaklarını tahsil etmiş fakat kurumun alacakları alınamamıştır. Bu şekilde 11 bin civarında dosya bulunmaktadır. Bunların gün yüzüne çıkartılarak işlemlerin tekrardan başlatmak koşulu ile hukukçularımızla görüşerek kayıp dosyaların bulunması ve ivedilikle sonuca ulaştırılması adına gerekli talimatları verdik.”

Kara delik sürekli büyüyor

Her ay sadece Aksa’ya ayın 7’sine kadar 52 milyon TL ödemek zorunda olduklarını kaydeden Turan Büyükyılmaz, gecikme yaşandığı takdirde 1 milyon 600 bin TL faiz ödendiğini belirtti. Bunun yanında KIB-TEK’in 8 ayrı bankaya borcu bulunduğunu ifade eden Büyükyılmaz, tek çarenin gelirleri toplamak olduğunu vurguladı. Büyükyılmaz, “Sadece bu ay içerisinde 179 milyon TL ödeme yapmak zorundayız ve çok büyük bir çıkmazdayız. Şu an bu ödemeyi yapabilecek paramız yok. Eğer tahsilat yapmazsak ve bu borçları ödemezsek kurum daha da kötüye gidecektir” ifadesini kullandı.

Polise suç duyurusu yapılacak

Sahte mal kullanım ile ilgili kurumun çok büyük zararlara uğratıldığını aktaran Büyükyılmaz, açıklamasını şöyle noktaladı: “Akaryakıt alımı ve taşıma konusunda özellikle çok yüksek miktarlarda fazla para ödenmiştir. Alınan yedek parçalar, jeneratörlere yapılan masraflar, jeneratörler için kullanılmayan orijinal parçalardan dolayı kurum çok astronomik rakamlar ödemiştir. Bunların birçoğu tespit edilmiş gerekli dosyalar hazırlanmıştır. Diğer konular için de araştırmalarımız devam etmekte olup Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek durum kamuoyu ile de paylaşacak ve ardından polise suç duyurusunda bulunacağız.”