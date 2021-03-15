‘Gereken yapılacak’

Başbakan Ersan Saner, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Saner, hastane çalışanlarına ve bölge halkına, hastanede eksik olan anjiyografi cihazının alınması için gerekli çalışmaların başlatılacağını, hükümetin bu konuda gerekeni yapacağı müjdesini verdi.

Başbakan Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, hastalara acil şifalar diledi.

Başbakan Ersan Saner, hastaneye gidişinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve diğer görevliler tarafından karşılandı. Başbakan Saner, Başhekim Kalfaoğlu eşliğinde servisleri ziyaret ederek, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, emeklerinden dolayı tüm sağlık görevlilerine teşekkür etti. Başbakan Saner, hastanede tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

KKTC aşılamada Avrupa’da ikinci

Ersan Saner, KKTC’nin, Covid-19 salgınıyla mücadelede dünyanın önde gelen başarılı ülkeleri arasında olduğuna işaret etti. Başbakan Saner, KKTC’nin, Avrupa ülkeleri arasında, toplumunun yüzde 15’ini iki doz aşılayan ikinci ülke konumunda olduğunu, bunların, Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık çalışanlarının başarısı olduğunu belirtti.

Saner, hükümet olarak, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne anjiyografi cihazı alımı için gereken çalışmaları başlatacaklarının müjdesini verdi. Lefkoşa’ya da 500 yataklı hastane projesini gelecek aylarda başlatacaklarını ifade eden Başbakan Saner, hükümet olarak sağlık altyapılarının geliştirilip halka kaliteli hizmet vermede çok iddialı olduklarını belirtti.

Başhekim Kalfaoğlu: Anjiyografi cihazı bizim için çok önemli

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu da, Covid-19 gölgesinde ikinci tıp bayramını kutladıkları, bu anlamlı günde Başbakan Ersan Saner’in ziyaretinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Kalfaoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin İskele ve Karpaz’la birlikte 85 bin nüfusa hizmet verdiğini, anjiyografi cihazının olmamasının kardiyoloji hastaları açısından büyük sıkıntı yarattığını anlattı. Kalfaoğlu, Başbakan Saner’den anjiyografi cihazı sözü aldıklarını, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

