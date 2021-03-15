"Bir Zamanlar Kıbrıs" 85 ülkede izlenecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1963-1968 yıllarında yaşananları anlatan; çekimleri Gazimağusa’da devam eden TRT dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs’ın setini ziyaret etti. Dizi çekimleri hakkında bilgi alan ve çekimleri izleyen Tatar, oyuncularla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seti ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dizi ekibine teşekkür ederek, dizinin geniş bir kadro ve yaklaşık 150 kişilik bir oyuncu grubuyla çekildiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, dizinin esas hedefinin Türk kamuoyu olduğunu belirterek, “85 milyonluk Türkiye’ye bu diziyi izlettirmek için olağanüstü bir çaba ve TRT’nin ortaya koyduğu irade ve büyük bir bütçe… Böyle ekonomik sıkıntıların olduğun bir dönemde böyle bir bütçenin diziye ayrılmasını olumlu olarak karşılıyorum. Bir bakıma Türkiye’nin bu meseleye verdiği değer ve önem itibarıyla böyle bir çalışmanın burada oluyor olması Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin hem Türkiye hem bütün dünyaya duyurulması açısından çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum” dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini ve haklılığını propaganda ve medya aracılığıyla yıllardır dünyaya duyurmaya çalıştığını söyleyerek, televizyon dizisi aracılığıyla, Kıbrıs Türk halkının o günlerde karşı karşıya kaldığı sıkıntı, vahşet, soykırım, Rum-Yunan ikilisi ve EOKA’cıların Kıbrıs Türkü’ne uyguladıkları terörün nakledilmesiyle çok önemli mesajlar verileceğini vurguladı.

Dizinin 1963-1968 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıları ekrana getirdiğini söyleyen Tatar, büyük bir emek verilerek çekilen dizinin Türk kamuoyunda izlenmesi temennisinde bulundu.

TRT’nin diziyi en iyi şekilde yayınlayacağına inanç belirten Tatar, dizinin 85 ülkede de izlenebileceğini kaydetti. Diziyi yoğunluklu, detaylı bir çalışma olarak niteleyen Tatar, “Gördüğüm kadarıyla gerçekten iyi çalışılmış. İnşallah ekranlarda da hak ettiği başarıyı alır.” dedi.